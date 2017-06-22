أمير منطقة الباحة يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة اختيار الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد

رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الباحة ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم باختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء واستمراره وزيراً للدفاع .

وقال سموه في برقية رفعها للملك المفدى بهذه المناسبة ” إن هذا الأمر الملكي يأتي تجسيداً للرؤية الثاقبة لمقامكم الكريم في قيادة بلادنا المباركة بحكمة وبعد نظر واستشراف للمستقبل ، بما يحقق الأمن والاستقرار لبلادنا مواطنيها بإذن الله ، متمنيا لسمو ولي العهد العون والتوفيق في ظل قيادتكم الحكيمة لكل ما يخدم الوطن والمواطن ” ، داعياً سموه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية .

من جهة ثانية رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – بمناسبة صدور الأمر الملكي باختيار سموه ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء واستمراره وزيراً للدفاع .

وقال سموه في برقية رفعها لسمو ولي العهد بهذه المناسبة ” إنني إذ نهنئكم بهذه الثقة الغالية وندعو الله أن يحفظ القيادة الرشيدة ، وأن ديم عَلَى وطننا ازدهاره وتقدمه ، وأن يسدد عَلَى طريق الخير خطاكم “.