 أمير منطقة الباحة يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة اختيار الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 رمضان 1438 هجريا, الموافق 22 يونيو 2017 ميلاديا

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أمير منطقة الباحة يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة اختيار الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد

أمير منطقة الباحة يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة اختيار الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد
المناطق _عبدالرحمن سفر
رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الباحة ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم باختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء واستمراره وزيراً للدفاع .
وقال سموه في برقية رفعها للملك المفدى بهذه المناسبة ” إن هذا الأمر الملكي يأتي تجسيداً للرؤية الثاقبة لمقامكم الكريم في قيادة بلادنا المباركة بحكمة وبعد نظر واستشراف للمستقبل ، بما يحقق الأمن والاستقرار لبلادنا مواطنيها بإذن الله ، متمنيا لسمو ولي العهد العون والتوفيق في ظل قيادتكم الحكيمة لكل ما يخدم الوطن والمواطن ” ، داعياً سموه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية .
من جهة ثانية رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – بمناسبة صدور الأمر الملكي باختيار سموه ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء واستمراره وزيراً للدفاع .
وقال سموه في برقية رفعها لسمو ولي العهد بهذه المناسبة ” إنني إذ نهنئكم بهذه الثقة الغالية وندعو الله أن يحفظ القيادة الرشيدة ، وأن ديم عَلَى وطننا ازدهاره وتقدمه ، وأن يسدد عَلَى طريق الخير خطاكم “.

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