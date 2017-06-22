 31 من 34 بهيئة البيعة اختاروا محمد بن سلمان ولياً للعهد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 رمضان 1438 هجريا, الموافق 22 يونيو 2017 ميلاديا

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31 من 34 بهيئة البيعة اختاروا محمد بن سلمان ولياً للعهد

صوت 31 عضواً من أصل 34 في هيئة البيعة لاختيار محمد بن سلمان ولياً للعهد في السعودية. وصدر أمر ملكي الأربعاء بتعيين الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد.
وقد تضمن الأمر الملكي بحسب وكالة “واس”، ما يلي: “تعدل الفقرة ب من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم لتكون بالنص الآتي : ” يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملكا ووليا للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس”.
ودعا خادم الحرمين الشريفين لـ #مبايعة_الأمير_محمد_بن_سلمان ولياً للعهد بعد صلاة تراويح اليوم الأربعاء بقصر الصفا في #مكة المكرمة.
وجاء في نص الأمر الملكي بحسب وكالة “واس”، ما يلي:
بناءً على الأمر الملكي رقم ( أ / 255 ) بتاريخ 26 / 9 / 1438هـ المتضمن اختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولياً للعهد ؛ فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لمبايعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولياً للعهد وذلك بقصر الصفا في مكة المكرمة بعد صلاة التراويح هذا اليوم الأربعاء 26 / 9 / 1438هـ بمشيئة الله تعالى .

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