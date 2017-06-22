 صورة نادرة للأمير محمد بن سلمان في مراحل الطفولة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 رمضان 1438 هجريا, الموافق 22 يونيو 2017 ميلاديا

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صورة نادرة للأمير محمد بن سلمان في مراحل الطفولة

صورة نادرة للأمير محمد بن سلمان في مراحل الطفولة
المناطق- الرياض

بعد الإعلان عن اختيار الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد، تنقل المناطق لكم صورا نادرة له، في مرحلة الطفولة، مرورا ببداية مرحلة الشباب، حتى وصوله إلى الوقت الحالي.

وولد الأمير محمد بن سلمان في 24 يوليو/ تموز عام 1980 في الرياض، ودرس في مداسها فكان من الـ10 الأوائل على مستوى المملكة.

ودرس الأمير محمد بن سلمان في جامعة الملك سعود في الرياض وتخرج منها بدرجة بكالوريوس في القانون.

وقبل انخراطه في العمل الحكومي، أسس عدة شركات تجارية ومؤسسات خيرية منها مؤسسة تحمل اسم مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية “مسك الخيرية” التي يترأس مجلس إدارتها، والهادفة إلى “دعم تطوير المشاريع الناشئة والتشجيع على الإبداع في المجتمع السعودي، من خلال تمكين الشباب السعودي وتطويرهم، وتعزيز تقدمهم في ميادين العمل والثقافة والأدب والقطاعات الاجتماعية والتقنية.”

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