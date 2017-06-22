 قصيدة للشاعر الأسعدي.. محمد ولد سلمان عطب المضاريب.. سيف على العدوان والعلم موثوق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 رمضان 1438 هجريا, الموافق 22 يونيو 2017 ميلاديا

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قصيدة للشاعر الأسعدي.. محمد ولد سلمان عطب المضاريب.. سيف على العدوان والعلم موثوق

قصيدة للشاعر الأسعدي.. محمد ولد سلمان عطب المضاريب.. سيف على العدوان والعلم موثوق
المناطق - الرياض

مع إعلان اختيار الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد، رحب المجتمع بالقرار مشيدين بحكمته في هذا التوقيت الذي تشهد المملكة تحولا كبير على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية.

كما خرج الشعراء بأبيات تؤكد أن الأمير محمد بن سلمان قاد عملا كبيرا في إطار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز دور المملكة إقليميا ودوليا، وأن المملكة تسير إلى تحقيق منجزات تاريخية في ظل اهتمام القيادة بتعزيز الكيان الاقتصادي والسياسي والأمني الذي سيكون له أثرا إيجابيا على الاقتصاد الوطني وعلى مستوى المنطقة.

وجاء من بين هؤلاء الشاعر حمد الأسعدي، في قصيدة أشادت بالاختيار ومن وقع عليه تحمل هذه الأمانة، وأبيات صادقة معبرة.

وفيما يلي القصيدة:

من معزب ماهوب مثل المعازيب .. نجم تعلا هامت الجدي من فوق

صغير سن وعقله أكبر من الشيب .. يفهق ولا هو فالمقامات مفهوق

مستقبل الدولة رفيع المطاليب .. الله يكلله مساعيه بوفوق

محمد ولد سلمان عطب المضاريب.. سيف على العدوان والعلم موثوق

نعلن له البيعة بروس المراقيب .. هذا ولاء الشعب من قلب وعروق

 

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