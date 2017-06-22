 الشيخ جفران السبيعي يرفع التهنئة للأمير محمد بن سلمان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 رمضان 1438 هجريا, الموافق 22 يونيو 2017 ميلاديا

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الشيخ جفران السبيعي يرفع التهنئة للأمير محمد بن سلمان

الشيخ جفران السبيعي يرفع التهنئة للأمير محمد بن سلمان
المناطق - الرياض

رفع الشيخ جفران الفلاح السبيعي التهنئة، لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، باختياره وليا للعهد وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء.

وقال الشيخ جفران  يشرفني أن أرفع لسموه الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات باختيار سموه ولياً للعهد و نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع .

وأضاف بأننا  نبايع سموه على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره.

 واوضح إن حزمة الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – تدل على اهتمامه وحرصه الدؤوب وتجسد رعايةٍ واهتمامٍه حفظة الله  بشؤون المواطنين، ودعمٍ وتعزيزٍ للمسيرة الإدارية والقيادية وأن هذا ما  منذ عهد المؤسس المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز طيب الله الي عهدنا الحالي .

 واختتم داعواته ان يوفق الله ولي العهد  و ان يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وأن يديم على المملكة أمنها ورخاءها واستقرارها.

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