“المؤتمر الشعبي”: نبارك للشعب السعودي باختيار قائد مقتدر وطموح يمتلك مؤهلات عظيمة

رفع المؤتمر الشعبي العام المؤيد للشرعية في اليمن، التبريكات للأمير محمد بن سلمان، بمناسبة الثقة الملكية واختياره ولياً للعهد ونائباً لرئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أن هذا الاختيار الحكيم نال ثقة الغالبية العظمى من هيئة البيعة واستبشار الشعب السعودي بهذه الثقة المباركة.

وقال المؤتمر الشعبي في بيان، “لقد حقق سموكم إنجازات عظيمة مبنية على رؤية استراتيجية واضحة جعلت من المملكة نموذجا تنمويا ومكنها من خوض غمار التحدي والتطور باقتدار وثقة، وكان لكم الدور الكبير بقيادة خادم الحرمين الشريفين في الدفع بمشاريع البناء والتعمير وتحقيق طموحات وآمال الشعب السعودي ومواجهة المخاطر والتهديدات التي تواجه الأمة العربية والإسلامية بحزم وعزم، ولم تكن عاصفة الحزم لانقاذ الشعب اليمني وتمكينه من استعادة دولته إلا التجسيد الأهم لعلاقات الجوار والأخوة وتكامل الأهداف والرؤى المستقبلية بين اليمن والمملكة”.

وأضاف، “نبارك للشعب السعودي باختيار قائد متميز مقتدر وطموح ويمتلك مؤهلات عظيمة في مرحلة هي من أخطر المراحل التي تواجه امتنا ونهنئ المملكة حكومة وشعبا على عظمة البناء المؤسسي المتماسك والراسخ والمتجذر الذي جعل الانتقال سلسا ومتحيزًا بالمطلق للمستقبل ومنح الشباب دورا رياديا متقدما وعلى عظمة العائلة المالكة التي أثبتت أنها من مرتكزات القوة لأمتنا العربية والإسلامية بحكمتها وقوتها وتعاضد كل أبنائها في ظل موجات الفوضى التي اصابت منطقتنا”.

وأكد المؤتمر “دور المملكة العظيم في إنقاذ اليمن من المشروع الفارسي، وهو دور لن ننساه ولن ينساه التاريخ ونؤكد أن التكامل في كافة المجالات بين اليمن والسعودية خيار استراتيجي ومن الثوابت الوطنية اليمنية”، داعيا أن يرعاه الله ويسدد على طريق الخير والمجد خطاه.