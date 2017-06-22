“هيئة الأركان اليمنية”: الجيش بات يمسك بزمام ‏المبادرة ويتحكم في مسار ‏المعركة

أكد رئيس هيئة الأركان اليمنية اللواء الركن محمد علي المقدشي أن الجيش في بلاده بات يمسك بزمام المبادرة ويتحكم في مسار المعركة.
وقال اللواء المقدشي خلال ترؤسه اليوم في مدينة مأرب اجتماعًا لقادة الألوية والوحدات التابعة للمنطقة العسكرية السابعة ” إن الجيش تمكن من كسر شوكة الميليشيا الانقلابية في كل المحاور على مستوى البلاد”.
ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فقد استعرض المقدشي خلال الاجتماع مستجدات مسرح عمليات المنطقة على تخوم العاصمة صنعاء، مشيداً بما حققته قوات الجيش التابعة للمنطقة السابعة خلال الفترة الماضية من انجازات مرحلية تمهد لتحقيق كامل الأهداف العسكرية في المراحل القادمة وفق ما هو مخطط لها.
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