“هيئة الأركان اليمنية”: الجيش بات يمسك بزمام ‏المبادرة ويتحكم في مسار ‏المعركة

أكد رئيس هيئة الأركان اليمنية اللواء الركن محمد علي المقدشي أن الجيش في بلاده بات يمسك ‏بزمام ‏المبادرة ويتحكم في مسار المعركة.‏

وقال اللواء المقدشي خلال ترؤسه اليوم في مدينة مأرب اجتماعًا لقادة الألوية والوحدات التابعة ‏للمنطقة ‏العسكرية السابعة ” إن الجيش تمكن من ‏كسر شوكة الميليشيا الانقلابية في كل ‏المحاور على مستوى البلاد”.‏

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فقد استعرض المقدشي خلال الاجتماع مستجدات مسرح عمليات المنطقة على تخوم ‏العاصمة صنعاء، مشيداً بما حققته قوات الجيش التابعة للمنطقة السابعة خلال الفترة الماضية من ‏انجازات مرحلية ‏تمهد لتحقيق كامل الأهداف العسكرية في المراحل القادمة وفق ما هو مخطط ‏لها. ‏