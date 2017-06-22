شبيلي بن مجدوع: اتمنى للأمير محمد بن سلمان مزيد من النجاح و التألق والسداد

قدَّم محافظ الخرج الأستاذ شبيلي بن مجدوع آل مجدوع البيعة على كتاب الله و سنة رسوله باسمه و نيابةً عن أسرة آل مجدوع و عموم قبائلهم لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع و ذلك لدى رئيس مركز شفا بلقرن حيث يتمتع سعادته بإجازته السنوية.

و أعرب ابن مجدوع عن أمنياته لسمو ولي العهد بمزيدٍ من النجاحات و التألق و السداد داعياً المولى عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين لباس الصحة والعافية و جميع الأسرة المالكة و المسؤولين المخلصين و المواطنين الأوفياء.