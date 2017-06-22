 شبيلي بن مجدوع: اتمنى للأمير محمد بن سلمان مزيد من النجاح و التألق والسداد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 رمضان 1438 هجريا, الموافق 22 يونيو 2017 ميلاديا

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شبيلي بن مجدوع: اتمنى للأمير محمد بن سلمان مزيد من النجاح و التألق والسداد

شبيلي بن مجدوع: اتمنى للأمير محمد بن سلمان مزيد من النجاح و التألق والسداد
المناطق -أشرف العصيمي

قدَّم محافظ الخرج الأستاذ شبيلي بن مجدوع آل مجدوع البيعة على كتاب الله و سنة رسوله باسمه و نيابةً عن أسرة آل مجدوع و عموم قبائلهم لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع و ذلك لدى رئيس مركز شفا بلقرن حيث يتمتع سعادته بإجازته السنوية.
و أعرب ابن مجدوع عن أمنياته لسمو ولي العهد بمزيدٍ من النجاحات و التألق و السداد داعياً المولى عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين لباس الصحة والعافية و جميع الأسرة المالكة و المسؤولين المخلصين و المواطنين الأوفياء.

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