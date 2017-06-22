منسوبو صحة تبوك يبايعون سمو ولي العهد

رفع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي باسم صحة تبوك ومنسوبيها التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على الثقة الملكية باختياره ولياً للعهد، وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء.

وقال الدكتور الغامدي باسمي ونيابة عن منسوبي صحة تبوك :” نبايع سمو ولي العهد على كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى السمع والطاعة في المنشط والمكره , سائلين الله تعالى له العون والتوفيق والسداد في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله ورعاه – وأن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها.