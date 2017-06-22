 مدير جامعة الملك خالد: ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عمل بحكمة واقتدار على بناء رؤية 2030 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 رمضان 1438 هجريا, الموافق 22 يونيو 2017 ميلاديا

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مدير جامعة الملك خالد: ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عمل بحكمة واقتدار على بناء رؤية 2030

مدير جامعة الملك خالد: ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عمل بحكمة واقتدار على بناء رؤية 2030
المناطق - عسير

رفع معالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة الثقة الملكية بتعيين سموه وليا للعهد.

وقال الدكتور السلمي بهذه المناسبة: “باسمي ونيابة عن جميع منسوبي جامعة الملك خالد من طلاب وأساتذة وموظفين، نبايع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على كتاب الله وسنة رسوله، وعلى السمع والطاعة”.

وأضاف مدير الجامعة إن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز عمل بحكمة واقتدار على بناء رؤية المملكة العربية السعودية للمستقبل، والتي تحقق الرفاهية والازدهار لبلادنا، ورفعت من شأن المملكة ومكانتها على الصعيد الدولي. كما أن الرؤية السعودية ٢٠٣٠ استطاعت أن تركز جهود الدولة في تنمية مواردها وإضافة موارد جديدة تدعم الاقتصاد الوطني للمملكة.

وأردف السلمي في تصريحه بأن سموه يأتي خير خلف لخير سلف، بعد أن قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز -حفظه الله- بجهود كبيرة في شتى المجالات، حيث خدم وطنه وساهم في رقيه، كما تحققت في عهد سموه إنجازات عديدة، أبرزها رقي وتقدم وطننا الغالي، والحفاظ على أمنه، وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب واقتلاعه من جذوره بإذن الله.

وتمنى مدير جامعة الملك خالد لسمو ولي العهد كل التوفيق والسداد لخدمة وطنه ومواصلة الإسهام في رفعته وازدهاره، سائلا المولى عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – وافر الصحة والعافية، وأن يحقق للمملكة وشعبها الكريم كل ما تتطلع إليه من نماء وازدهار تحت ظل قيادته الحكيمة.

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