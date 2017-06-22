أمير القصيم يستقبل المبايعين لولي العهد

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم البيعة من المواطنين من أبناء المنطقة يتقدمهم أصحاب الفضيلة القضاة ووكلاء الإمارة وأعضاء مجلس المنطقة ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين ومنسوبي ديوان الإمارة ، لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز باختياره ولياً للعهد ، ونائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع ، وذلك خلال استقبال سمو أمير منطقة القصيم لجموعاً من المواطنين بمجلس الاستقبال بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة مساء يوم الأربعاء ، الذين قدموا لتقديم البيعة لسمو ولي العهد على كتاب الله وسنة نبيه على السمع والطاعة.

وقال سمو أمير منطقة القصيم ، أرفع باسمي وباسم أبناء المنطقة التهنئة الخالصة لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – ، باختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولياَ للعهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع ، مؤكدين البيعة على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى كل ما فيه خير ورفعة الوطن والمواطن.

وقدم سمو أمير منطقة القصيم التهنئة والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد بهذه الثقة الملكية الكريمة ، سائلاً الله العلي القدير أن يمده بالعون والتوفيق لخدمة الوطن في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ أيده الله ـ ليحقق لوطننا ما نصبوا إليه جميعاً من رفعة واستقرار وأمن وأمان ، وأن يحفظ لبلادنا نعمة الأمن والرخاء في ظل قيادتها الرشيدة ، منوهاً باللحمة الوطنية بين القيادة والشعب ، والتي تشكل فخراً واعتزازاً لوحدة أبناء الوطن خلف قيادته الرشيدة.

الجدير بالذكر ان خادم الحرمين الشريفين وجه أمراء المناطق بتقبل البيعه في المناطق للتسهيل على المواطنين حتى لايتكبدو عناء السفر لمكه المكرمه .

هذا وقد حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير متعب بن فهد الفيصل الفرحان وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز.