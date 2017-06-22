ترمب في تجمع خطابي في ولاية أيوا: مكثت في السعودية يومين من أعظم أيام حياتي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تجمع خطابي في ولاية أيوا، إنه مكث في السعودية يومين من أعظم الأيام في حياته.

ولاقى ترامب استقبالا حافلا في الرياض تخلله طلقات مدفعية وطلعات جوية، كما تسلم قلادة الملك عبد العزيز. ووصف ترامب اليوم الأول من الزيارة بأنه “يوم رائع”.

وكانت طائرة الرئيس الأمريكي قد حطت في مطار الملك خالد عند الساعة 09,50 بالتوقيت المحلي (06,50 ت غ). ونزل ترامب سلم الطائرة برفقة زوجته ميلانيا.

وكان في استقباله عند باب الطائرة الملك سلمان بن عبد العزيز الذي سار معه وإلى جانبهما ميلانيا وعدد من المسؤولين السعوديين على السجادة الحمراء. وترافق ترامب أيضا ابنته الكبرى إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر.