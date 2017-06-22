شاهد.. حقيقة المقطع المنتشر حول الرجل “الغاضب” في البيعة

تكشفت تفاصيل وحقيقة المقطع المنتشر حول الرجل الذي قيل إنه “غاضب” في البيعة، وذلك بعد أن سحبه الأمن بعيد عن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.

وفي التفاصيل، كان الشخص يتحدث مع الأمير وسحبه الأمن بقوة، ولم يكن واضحاً لماذا سحبه رجال الحرس الملكي، وعليه كثرت التكهنات حول المقطع حتى قال البعض إنه مريض نفسياً.

هذا المقطع يوضح أن السبب كان إصرار المواطن على السلام على رأس ولي العهد رغم التنبيه من قبل الموافقين بأن هناك زحام شديد والموقف لايحتمل البقاء لسماع حاجات ومبررات كل من يأتي للمبايعة.