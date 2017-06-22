 فوز المكسيك على نيوزيلندا في كأس القارات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 رمضان 1438 هجريا, الموافق 22 يونيو 2017 ميلاديا

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فوز المكسيك على نيوزيلندا في كأس القارات

فوز المكسيك على نيوزيلندا في كأس القارات
المناطق - وكالات

قلبت المكسيك تخلفها صفر-1 في الشوط الأول إلى فوز على نيوزيلندا 2-1 مساء الأربعاء، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في كأس القارات المقامة حاليا في روسيا.
وسجل راوول خيمينيز (54) وأوريبي بيرالتا (73)، بعد أن تقدم كريس وود لنيوزيلندا (42).

وتصدرت المكسيك ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن البرتغال الفائزة على روسيا 1-صفر اليوم أيضا، في حين تملك الأخيرة 3 نقاط ونيوزيلندا بلا رصيد.

وفي الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، تلتقي البرتغال مع نيوزيلندا، والمكسيك مع روسيا علما بأن التعادل يكفي الأولى للتأهل إلى نصف النهائي بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية.

وأجرى مدرب المكسيك خوان كارلوس أوزوريو ثمانية تبديلات على التشكيلة التي واجهت البرتغال في الجولة الأولى، وقرر إراحة هداف المنتخب خافيير هرنانديز.

وتقدم المنتخب الأوقياني اللاهث وراء أول انتصار له في هذه البطولة بعد مشاركات عدة قبل نهاية الشوط الأول، بواسطة قائده كريس وود.

لكن المنتخب المكسيكي رمى بثقله في الشوط الثاني، ونجح أولا في إدراك التعادل بعد هجمة رائعة تبادل فيها أكثر من لاعب مكسيكي الكرة، قبل أن تصل إلى خيمينيز داخل المنطقة.

فاستدار على نفسه وسار بها خطوة قبل أن يسددها قوية في سقف الشباك (54)، قبل أن يضيف بيرالتا الهدف الثاني بتسديدة بيسراه اصطدمت بالقائم وتابعت طريقها داخل الشباك النيوزيلندية مانحا نقاط المباراة الثلاث وصدارة المجموعة لفريقه (72).

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