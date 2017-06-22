تقرير دولي: عدد سكان العالم سيبلغ 9.8 مليار نسمة في 2050

التقرير الصادر عن وزارة الاقتصاد والشؤون الاجتماعية، قسم السكان، قال إن نحو 83 مليون شخص يضافون سنويا إلى سكان العالم.

ووفقا للتوقعات الجديدة للأمم المتحدة يتوقع أن يتخطى عدد سكان الهند عدد سكان الصين في 2024. ويبلغ تعداد سكان الهند حاليا 1.3 مليار نسمة، والصين نحو 1.4 مليار.

وقالت الأمم المتحدة إنه من بين أكثر الدول كثافة بالسكان تعد نيجيريا الأسرع نموا. وهي حاليا سابع أكبر دول العالم من حيث السكان، إلا أنه يتوقع أن تتخطى الولايات المتحدة لتصبح ثالث أكبر بلدان العالم اكتظاظا بالسكان قبل عام 2050.