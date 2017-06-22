 تقرير دولي: عدد سكان العالم سيبلغ 9.8 مليار نسمة في 2050 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 رمضان 1438 هجريا, الموافق 22 يونيو 2017 ميلاديا

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تقرير دولي: عدد سكان العالم سيبلغ 9.8 مليار نسمة في 2050

تقرير دولي: عدد سكان العالم سيبلغ 9.8 مليار نسمة في 2050
المناطق - الرياض

توقع تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن يرتفع عدد سكان العالم المقدر حاليا بـ 7.6 مليارات نسمة إلى 9.8 مليارات نسمة في عام 2050، وإلى 11.2 مليار نسمة في 2100.

 

التقرير الصادر عن وزارة الاقتصاد والشؤون الاجتماعية، قسم السكان، قال إن نحو 83 مليون شخص يضافون سنويا إلى سكان العالم.

ووفقا للتوقعات الجديدة للأمم المتحدة يتوقع أن يتخطى عدد سكان الهند عدد سكان الصين في 2024. ويبلغ تعداد سكان الهند حاليا 1.3 مليار نسمة، والصين نحو 1.4 مليار.

وقالت الأمم المتحدة إنه من بين أكثر الدول كثافة بالسكان تعد نيجيريا الأسرع نموا. وهي حاليا سابع أكبر دول العالم من حيث السكان، إلا أنه يتوقع أن تتخطى الولايات المتحدة لتصبح ثالث أكبر بلدان العالم اكتظاظا بالسكان قبل عام 2050.

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