 تركيا ترسل تعزيزات عسكرية إلى شمال سوريا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 رمضان 1438 هجريا, الموافق 22 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بينها عاصمة عربية.. تعرف على أرخص 10 مدن بالعالم الجدعان: إعادة البدلات والمكافآت تدعم النمو الاقتصادي المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شوال مساء السبت القادم “جريمة تاريخية”.. داعش العراق يعلن “الهزيمة” بتفجير المنارة الحدباء ومسجد النوري تركيا ترسل تعزيزات عسكرية إلى شمال سوريا نيابة عن سمو ولي العهد .. أمير الرياض يستقبل المبايعين تقرير دولي: عدد سكان العالم سيبلغ 9.8 مليار نسمة في 2050 فوز المكسيك على نيوزيلندا في كأس القارات شاهد.. حقيقة المقطع المنتشر حول الرجل “الغاضب” في البيعة جديد سناب شات.. “خريطة سناب” لمشاركة الصور حسب الموقع أمام خادم الحرمين .. المعينون في مناصب جديدة يؤدون القسم بقصر الصفا بمكة ترمب في تجمع خطابي في ولاية أيوا: مكثت في السعودية يومين من أعظم أيام حياتي

تركيا ترسل تعزيزات عسكرية إلى شمال سوريا

تركيا ترسل تعزيزات عسكرية إلى شمال سوريا
المناطق - وكالات

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان ومصادر من المعارضة والأكراد أن تركيا أرسلت تعزيزات عسكرية جديدة تشمل قوات ومركبات وعتادا إلى شمال سوريا.

 

وقال المرصد، الذي يراقب الحرب من مقره في بريطانيا، إن القوات عبرت الحدود في الساعات الأربع والعشرين الماضية وتوجهت صوب مناطق إلى الجنوب من بلدة أعزاز التي تسيطر عليها قوات سورية معارضة مدعومة من تركيا.

وإلى الجنوب من أعزاز توجد مناطق تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية التي تقاتلها تركيا في شمال سوريا.

وأفاد المرصد بأن التعزيزات تأتي في إطار الاستعدادات لشن القوات التركية وحلفائها من فصائل المعارضة السورية هجمات مشتركة جديدة على وحدات حماية الشعب الكردية في تلك المنطقة من شمال غرب سوريا. والمنطقة معزولة عن الأراضي الرئيسية التي تسيطر عليها الوحدات وحلفاؤها في الشمال الشرقي.

وأكد مقاتل من جماعة معارضة تساندها تركيا أن أنقرة أرسلت مزيدا من القوات.

وقال مصطفى سيجري من جماعة لواء المعتصم “القوات التركية موجودة داخل الأراضي السورية وهي عبارة عن تعزيزات ضخمة دخلت يوم أمس”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>