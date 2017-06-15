تقدم مجلس جامعة الجوف لتقديم البيعة لولي العهد.. د.البشري: الملك سلمان يقود مرحلة جديدة تمتاز بالحكمة والحزم

رفع معالي مدير جامعة الجوف أ.د/إسماعيل بن محمد البشري خالص التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان

بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة الثقة الملكية بتعيينه ولياً للعهد، متمنياً لسمو العون والتوفيق والسداد في مواصلة مسيرة الوطن الراسخة وتنميته وتعزيز مكانته في كل الاتجاهات.

وقال د البشري: ” لقد أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد، مرحلةً جديدة من عمر الدولة السعودية، شملت تغييرات واسعة في مختلف

المستويات، عززت تلك الانطلاقة ما تتمتع به المملكة من مكانة إقليمية وعالمية سياسياً واقتصادياً، وجذبت أنظار العالم لما تشهده المرحلة من تأسيس لاستراتيجيات حديثة تمتاز بالحكمة والحزم داخلياً وخارجياً..”

وذكر معاليه أن التوجه الواضح لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان يحفظه الله في مجال تمكين واستثمار القيادات الشابة

في مختلف قطاعات الدولة والذي تزامن مع إعادة هيكلةٍ شاملة، يؤكد رغبة أكيدة لديه يحفظه الله في تحقيق رؤية مستقبلية تتوافق مع الإمكانات التي يمتاز بها الوطن وشبابه المخلصين. ” ويأتي اختيار سمو الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد ليثبت

ما يتمتع به سموه من قدرات أهلته لنيل هذه الثقة الغالية، وما أظهره من حكمة سياسية واقتصادية خلال المدة التي قضاها ولياً لولي العهد ورئيساً لمجلس الاقتصاد والتنمية، وما تخلل ذلك من مبادرات تاريخية سوف تغير مستقبل الوطن إن شاء الله في

كل المجالات، ولعل أبرزها إطلاق رؤية المملكة ٢٠٣٠ وبرنامج التحول الوطني، وغيرها من المبادرات التي لفتت أنظار العالم وكان آخرها التخطيط للقمم الخليجية العربية الإسلامية الأمريكية التي عُقدت في الرياض وأذهلت العالم بما تضمنته من دقة في التخطيط والتنفيذ والنتائج.

وكان معالي مدير الجامعة قد تقدم مجلس الجامعة للسلام على سمو أمير منطقة الجوف صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن

عبدالعزيز، وتقديم التهاني والبيعة لسمو ولي العهد متمنين لسموه العون والتوفيق والسداد في إكمال البناء وقيادة الوطن بشبابه إلى مقدمة العالم كما تخطط له القيادة الحكيمة بدعمٍ وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه.