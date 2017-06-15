وثائق ليبية جديدة.. كيف صدّرت قطر المقاتلين لسوريا والعراق

وعرض المسماري نص رسالة رسمية من سفارة دولة قطر في طرابلس موجهة إلى مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية القطرية، تطلب نقل متشددين تلقوا تدريبات في معسكرات داخل ليبيا إلى سوريا والعراق.

وقال المسماري، خلال مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، إن هؤلاء الإرهابيين قدموا من موريتانيا وتونس والمغرب وتلقوا تدريبات على الأعمال العسكرية والقتالية بمعسكرات في الزنتان وبنغازي والزاوية ومصراته.

وتطلب الرسالة التنسيق مع الجانب التركي من أجل نقل هؤلاء الإرهابيين إلى سوريا والعراق على ثلاث دفعات من خلال الموانئ الليبية عبر الأراضي التركية.