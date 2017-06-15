اليونيسف: 5 ملايين طفل عراقي بحاجة لمساعدات عاجلة

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)‭ ‬إن أكثر من 5 ملايين طفل عراقي بحاجة ماسة للمساعدة، واصفة الحرب مع تنظيم “داعش” بأنها “إحدى أشد الحروب وحشية” في التاريخ الحديث.

وقالت اليونيسف أمس في بيان: “في أرجاء العراق لا يزال الأطفال يعانون رعبا هائلا وعنفا لا يصدق”… “الأطفال يقتلون في الموصل على يد تنظيم داعش لمعاقبة الأسر ومنعها من الفرار.

وأضافت المنظمة: “قتل أطفال وأصيب وخطف آخرون، كما أجبر آخرون على إطلاق النار والقتل في واحدة من أشد الحروب وحشية في التاريخ الحديث”.

وتشير تقديرات لمنظمات دولية إلى أن أكثر من 100 ألف مدني نصفهم أطفال محاصرون في ظروف بالغة الخطورة وسط المدينة القديمة آخر منطقة لا تزال تحت سيطرة المسلحين في الموصل.

وأضافت التقارير الدولية إلى أن أكثر من 1000 طفل قتلوا وأصيب أكثر من 1100 منذ عام 2014 عندما سيطر داعش على مساحات واسعة من العراق، وانفصل أكثر من 4650 طفلا عن أسرهم.

وكانت المنظمة “اليونيسف” قد أشارت في تقاريرها إلى أن النزاعات المسلحة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعرض حياة 24 مليون طفل للموت، في اليمن، وسوريا، وغزة، والعراق، وليبيا، والسودان.