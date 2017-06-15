الزوارق الإيرانية التخريبية..من “خط فهد” إلى “خط سلمان”

في يوم “21 رمضان”، حاولت 3 زوارق إيرانية مسلّحة استهداف منصات حقل “المرجان” النفطي السعودي في مياه الخليج العربي بعمل تخريبي، الأمر الذي اقتضى التعامل معها بما يقتضيه الموقف.

ولم تكن التهديدات الإيرانية، لأمن المملكة، وليد اللحظة بل سبق هذه المحاولة عدة حوادث، أولها كان عام “1984” أبان الحرب العراقية الإيرانية عندما حاولت “4” مقاتلات إيرانية من طراز “اف 4” أمريكية الصنع اختراق المجال الجوي السعودي فاعترضتها مقاتلات “اف 15” السعودية، أسقطت منها اثنتين وهربت الطائرتين الأخريين.

وفي ذلك الوقت كانت القوات المسلحة السعودية قد وضعت خط وهمي بالخليج أسمته “خط فهد”، بهدف زيادة زمن الرد السعودي أي محاولة إيرانية لتهديد امن المملكة.

وتعيد محاولة الزوارق الإيرانية الاقتراب من المياه الإقليمية السعودية حكاية الطائرات الإيرانية، لتؤكد أن المملكة صادقة في الدفاع عن أمنها وحماية مصالحها أمام أي اعتداء خارجي ولتؤكد لإيران أن خط فهد أصبح له امتداد أقوى هو خط سلمان.

وكان مصدر مسئول قد صرح بأنه في الساعة الثامنة وثمانٍ وعشرين دقيقة من مساء يوم الجمعة 21 رمضان 1438هـ، دخلت المياه الإقليمية السعودية “3” زوارق تحمل علماً باللونين الأبيض والأحمر، واتجهت الزوارق مسرعة نحو منصّات الحقل البترولي السعودي “المرجان”.

وأكد المصدر المسئول أن القوات البحرية تصدت للزوارق على الفور وأطلقت تجاهها طلقات تحذيرية لم تستجب لها الزوارق المعتدية، وتمّ القبض على أحد الزوارق واتضح أنه محمّلٌ بالأسلحة من أجل هدف تخريبي، فيما فرَّ الزورقان الآخران.