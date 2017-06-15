سفارة المملكة في الإمارات تفتح سجلاً لمبايعة الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اختياره ولياً للعهد

أعلنت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة عن فتحها سجل مبايعة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة اختياره ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء واستمراره وزيراً للدفاع.

وأوضحت السفارة في أبو ظبي في بيان لها اليوم أنها ستبدأ استقبال المواطنين الزائرين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة اعتباراً من اليوم الخميس لتسجيل مبايعاتهم لسمو ولي العهد ـ حفظه الله ـ ، سائلة الله تعالى أن يوفق سموه لما فيه الخير والصلاح ، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.