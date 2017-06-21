 منسوبو جامعة نجران: تعيين الأمير محمد بن سلمان يعزز مسيرة التنمية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 رمضان 1438 هجريا, الموافق 22 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تحذير من مخاطر التحديث الجديد “خريطة سناب” بعد تشكيك روحاني في شرعيته.. الانقسام يتسع بين روحاني وخامنئي “السعودية” تتيح إنهاء إجراءات السفر في نادي الخطوط شرق الرياض.. لتخفيف الازدحام على صالة السفر الدولية أفغانستان.. 20 قتيل و50 مصاب بانفجار استهدف موظفين يصرفون رواتب العيد وزير الدفاع الأمريكي: “80%” من القوات التي ستشارك في استعادة “الرقة” عربية رئيسة وزراء بريطانيا ترحب باختيار الأمير محمد بن سلمان وليًا للعهد، منوهة بعمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين ارتفاع في درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة على 5 مناطق عميد الكلية التقنية بنجران : نهنئ الأمير محمد بن سلمان بالثقة الملكية الغالية باختياره ولياً للعهد ونبايعه على السمع والطاعة مدير الشئون الصحية بمنطقة نجران‬ خالد بن عايض العسيري: نبايعكم على السمع والطاعة مجددين العهد والولاء منسوبو جامعة نجران: تعيين الأمير محمد بن سلمان يعزز مسيرة التنمية أمين منطقة نجران يهنئ ويبايع الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد.. الشفق: الأوامر الملكية تؤكد استمرار مسيرة البناء نائب أمير الشرقية يرفع التهنئة لخادم الحرمين وولي العهد ووزير الداخلية

منسوبو جامعة نجران: تعيين الأمير محمد بن سلمان يعزز مسيرة التنمية

منسوبو جامعة نجران: تعيين الأمير محمد بن سلمان يعزز مسيرة التنمية
المناطق - نجران
رفع منسوبو جامعة نجران التهنئه لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على الثقة الملكية باختياره ولياً للعهد، وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء واستمراره وزيراً للدفاع.
وقال وكيل الجامعة الدكتور محمد بن علي فايع “باسمي ونيابة عن منسوبي الجامعة نبايع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على كتاب الله وسنة رسوله، وعلى السمع والطاعة، سائلين الله تعالى له العون والتوفيق”. مضيفا : ” أن الأمير محمد بن سلمان هو خير خلف لخير سلف فقد شهد عهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف عدداً من الإنجازات التي تحققت على كافة المستويات وأبرزها محاربة الإرهاب”.
وأكد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور محمد سلطان العسيري، أن اختيار الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد وتعيينه نائبا لمجلس الوزراء بعد حصوله على غالبية أصوات هيئة البيعة يأتي تجسيداً لتلاحم الأسرة المالكة وتلاحمها مع الشعب ليثبت للعالم أجمع صلابة وحدة هذا الوطن وتماسكه.
وأشار وكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور يحيى الحفظي، أن الأمير محمد بن سلمان سيواصل مسيرة التنمية التي كان لسموه دور بارز فيها وفي مقدمة ذلك قيادته باقتدار لوزارة الدفاع، وبناء أسس رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 وما نتج عنهما من إصلاحات تلامس احتياجات المواطنين.
من جهته، بيّن المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور زهير العمري، أن تعيين الأمير محمد بن سلمان وجملة الأوامر الملكية التي صدرت سترسم مستقبلاً مشرقا للمواطنين، وستعزز موقع المملكة السياسي والاقتصادي كقائدة للعالمين العربي والإسلامي.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>