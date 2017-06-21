منسوبو جامعة نجران: تعيين الأمير محمد بن سلمان يعزز مسيرة التنمية

رفع منسوبو جامعة نجران التهنئه لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على الثقة الملكية باختياره ولياً للعهد، وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء واستمراره وزيراً للدفاع.

وقال وكيل الجامعة الدكتور محمد بن علي فايع “باسمي ونيابة عن منسوبي الجامعة نبايع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على كتاب الله وسنة رسوله، وعلى السمع والطاعة، سائلين الله تعالى له العون والتوفيق”. مضيفا : ” أن الأمير محمد بن سلمان هو خير خلف لخير سلف فقد شهد عهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف عدداً من الإنجازات التي تحققت على كافة المستويات وأبرزها محاربة الإرهاب”.

وأكد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور محمد سلطان العسيري، أن اختيار الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد وتعيينه نائبا لمجلس الوزراء بعد حصوله على غالبية أصوات هيئة البيعة يأتي تجسيداً لتلاحم الأسرة المالكة وتلاحمها مع الشعب ليثبت للعالم أجمع صلابة وحدة هذا الوطن وتماسكه.

وأشار وكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور يحيى الحفظي، أن الأمير محمد بن سلمان سيواصل مسيرة التنمية التي كان لسموه دور بارز فيها وفي مقدمة ذلك قيادته باقتدار لوزارة الدفاع، وبناء أسس رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 وما نتج عنهما من إصلاحات تلامس احتياجات المواطنين.

من جهته، بيّن المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور زهير العمري، أن تعيين الأمير محمد بن سلمان وجملة الأوامر الملكية التي صدرت سترسم مستقبلاً مشرقا للمواطنين، وستعزز موقع المملكة السياسي والاقتصادي كقائدة للعالمين العربي والإسلامي.