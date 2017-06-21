 مدير الشئون الصحية بمنطقة نجران‬ خالد بن عايض العسيري: نبايعكم على السمع والطاعة مجددين العهد والولاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 رمضان 1438 هجريا, الموافق 22 يونيو 2017 ميلاديا

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مدير الشئون الصحية بمنطقة نجران‬ خالد بن عايض العسيري: نبايعكم على السمع والطاعة مجددين العهد والولاء

مدير الشئون الصحية بمنطقة نجران‬ خالد بن عايض العسيري: نبايعكم على السمع والطاعة مجددين العهد والولاء
المناطق - نجران
الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم وعلى آلــه وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد:
نبـايـع صاحب السمو الملكي الأمـير محمد بــن سلمان بـن عبد العزيــز وليــاً للعهد ونـائباً لرئيـس مجلس الوزراء ووزيـراً للدفاع على كتاب الله وسنـة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على السمع والطـاعة فـي العسر واليسر والمنشط و المكره وأن يـوفق سموه ويعينه لخدمة الوطن فـي ظل قيـادة خـادم الحـرمـين الشريفـين الملك سلمان بـن عبـد العزيـز آل سعـود “حفظه الله ”
وأن القـرارات الملكية التـي أصدرت فجـر اليـوم السادس والعشريـن من شهر رمضان المبــارك للعـام  ١٤٣٨هـ تـؤكـد حــرص القيـادة الرشيـدة علـى ازدهــار وطننــا ورفـــاهيــة شعبــه .
” حفظ الله خـادم الحـرمين الشـريفين وولــي عهده الأمــين ”

خـالد بـن عـايض العسـيري
مديـر عــام الشئون الصحية بمنـطقة نجــران

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