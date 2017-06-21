عميد الكلية التقنية بنجران : نهنئ الأمير محمد بن سلمان بالثقة الملكية الغالية باختياره ولياً للعهد ونبايعه على السمع والطاعة

رفع عميد الكلية التقنية بنجران محمد بن علي زبعان الصقري التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة اختياره ولياً للعهد وتعيين سموه نائباً لرئيس مجلس الوزراء واستمراره وزيرا للدفاع .

وقال “الصقري” : “نبايعكم على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وأسأل الله العلي القدير أن يديم عليكم التوفيق وأن يمدكم بتأييده وعونه لخدمة الدين والملك والوطن في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله”-

وأشار “الصقري” إلى أن هذه الثقة الملكية الغالية تستند إلى رؤية ثاقبة وتجسد الحكمة وبعد النظر من لدن خادم الحرمين الشريفين وأن النقلة النوعية التي أحدثها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز من خلال رؤية المملكة الرائدة 2030 أحدثت حراكاً تنموياً طموحاً غير مسبوق، حيث أصبحت الجهات الحكومية تعمل بفاعلية وتسابق الزمن للارتقاء بمستوى الإنتاجية ورفع مستوى خدماتها للجميع وفق أعلى معايير ومؤشرات الأداء وهو ما يحدث تطبيقه حالياً في كافة منظومات وقطاعات النقل، لتسهم بدورها الأساس في جعل المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً بإذن الله ، ونحن واثقون بعون الله وتوفيقه من تحقيق ذلك .

وأشاد “الصقري” بالأوامر الملكية الكريمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعودـ حفظه الله، مؤكداً أن ما حملته من تعيينات ستصب بمشيئة الله في مصلحة الوطن والمواطن.

ودعا “الصقري” الله تعالى أن يحفظ ولاة الأمر وأن يعينهم ويسددهم لما فيه خير البلاد والعباد وأن يديم على هذه البلاد المباركة الأمن والعز والاستقرار والرخاء.​