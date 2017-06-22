رئيسة وزراء بريطانيا ترحب باختيار الأمير محمد بن سلمان وليًا للعهد، منوهة بعمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين

رحبت رئيسة وزراء بريطانية تيريزا ماي باختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليًا للعهد وتعيينه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء، واستمراره وزيرًا للدفاع.

وقالت في بيان صادر عن الحكومة البريطانية “نتطلع إلى تعميق أواصر الروابط الثنائية القوية بين البلدين.

ونوهت بعمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين وأهمية العمل المشترك في عدد من المجالات.