 رئيسة وزراء بريطانيا ترحب باختيار الأمير محمد بن سلمان وليًا للعهد، منوهة بعمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 رمضان 1438 هجريا, الموافق 22 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

رئيسة وزراء بريطانيا ترحب باختيار الأمير محمد بن سلمان وليًا للعهد، منوهة بعمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين ارتفاع في درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة على 5 مناطق عميد الكلية التقنية بنجران : نهنئ الأمير محمد بن سلمان بالثقة الملكية الغالية باختياره ولياً للعهد ونبايعه على السمع والطاعة مدير الشئون الصحية بمنطقة نجران‬ خالد بن عايض العسيري: نبايعكم على السمع والطاعة مجددين العهد والولاء منسوبو جامعة نجران: تعيين الأمير محمد بن سلمان يعزز مسيرة التنمية أمين منطقة نجران يهنئ ويبايع الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد.. الشفق: الأوامر الملكية تؤكد استمرار مسيرة البناء نائب أمير الشرقية يرفع التهنئة لخادم الحرمين وولي العهد ووزير الداخلية إسلام ٧٥ أجنبيا وتوزيع ١٤٥ ألف وجبة بمخيم هداية مبادرة صحية لتوعية وتثقيف ٥ آلاف مقيم يوميا عن أمراض السرطان جلوي بن عبدالعزيز: الشعب يصوّر مشهدًا مهيبًا بالتفافه حول قيادته .. أهالي نجران يبايعون محمد بن سلمان وليًّا للعهد سفارة المملكة في الإمارات تفتح سجلاً لمبايعة الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اختياره ولياً للعهد الزوارق الإيرانية التخريبية..من “خط فهد” إلى “خط سلمان”

رئيسة وزراء بريطانيا ترحب باختيار الأمير محمد بن سلمان وليًا للعهد، منوهة بعمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين

رئيسة وزراء بريطانيا ترحب باختيار الأمير محمد بن سلمان وليًا للعهد، منوهة بعمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين
المناطق - واس

رحبت رئيسة وزراء بريطانية تيريزا ماي باختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليًا للعهد وتعيينه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء، واستمراره وزيرًا للدفاع.
وقالت في بيان صادر عن الحكومة البريطانية “نتطلع إلى تعميق أواصر الروابط الثنائية القوية بين البلدين.
ونوهت بعمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين وأهمية العمل المشترك في عدد من المجالات.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>