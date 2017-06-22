 وزير الدفاع الأمريكي: “80%” من القوات التي ستشارك في استعادة “الرقة” عربية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 رمضان 1438 هجريا, الموافق 22 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

وزير الدفاع الأمريكي: “80%” من القوات التي ستشارك في استعادة “الرقة” عربية رئيسة وزراء بريطانيا ترحب باختيار الأمير محمد بن سلمان وليًا للعهد، منوهة بعمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين ارتفاع في درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة على 5 مناطق عميد الكلية التقنية بنجران : نهنئ الأمير محمد بن سلمان بالثقة الملكية الغالية باختياره ولياً للعهد ونبايعه على السمع والطاعة مدير الشئون الصحية بمنطقة نجران‬ خالد بن عايض العسيري: نبايعكم على السمع والطاعة مجددين العهد والولاء منسوبو جامعة نجران: تعيين الأمير محمد بن سلمان يعزز مسيرة التنمية أمين منطقة نجران يهنئ ويبايع الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد.. الشفق: الأوامر الملكية تؤكد استمرار مسيرة البناء نائب أمير الشرقية يرفع التهنئة لخادم الحرمين وولي العهد ووزير الداخلية إسلام ٧٥ أجنبيا وتوزيع ١٤٥ ألف وجبة بمخيم هداية مبادرة صحية لتوعية وتثقيف ٥ آلاف مقيم يوميا عن أمراض السرطان جلوي بن عبدالعزيز: الشعب يصوّر مشهدًا مهيبًا بالتفافه حول قيادته .. أهالي نجران يبايعون محمد بن سلمان وليًّا للعهد سفارة المملكة في الإمارات تفتح سجلاً لمبايعة الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اختياره ولياً للعهد

وزير الدفاع الأمريكي: “80%” من القوات التي ستشارك في استعادة “الرقة” عربية

وزير الدفاع الأمريكي: “80%” من القوات التي ستشارك في استعادة “الرقة” عربية
المناطق - الرياض

كشف وزير الدفاع الأمريكي، “جيمس ماتيس”، إلى أنّ “80%” من القوات الّتي ستشارك في معرك استعادة مدينة الرقة السورية الواقعة إلى الشمال من سوريا ستكون قوات عربية .
وأشار ماتيس، إلى أنّ الولايات المتحدة الأمريكية ستأخذ كلّ الإجراءات بشأن هواجس تركيا الأمنية ، مشيراً إلى أنّ الأسلحة الّتي تقدّم للمقاتلين الأكراد ستعاد بعد هزيمة تنظيم داعش .
وكانت وسائل إعلام، استنادا إلى مصادر سورية، قالت: بأن “الولايات المتحدة اتفقت مع الكرد على إقامة قاعدة عسكرية في بلدة الطبقة في محافظة الرقة”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>