وزير الدفاع الأمريكي: “80%” من القوات التي ستشارك في استعادة “الرقة” عربية

كشف وزير الدفاع الأمريكي، “جيمس ماتيس”، إلى أنّ “80%” من القوات الّتي ستشارك في معرك استعادة مدينة الرقة السورية الواقعة إلى الشمال من سوريا ستكون قوات عربية .

وأشار ماتيس، إلى أنّ الولايات المتحدة الأمريكية ستأخذ كلّ الإجراءات بشأن هواجس تركيا الأمنية ، مشيراً إلى أنّ الأسلحة الّتي تقدّم للمقاتلين الأكراد ستعاد بعد هزيمة تنظيم داعش .

وكانت وسائل إعلام، استنادا إلى مصادر سورية، قالت: بأن “الولايات المتحدة اتفقت مع الكرد على إقامة قاعدة عسكرية في بلدة الطبقة في محافظة الرقة”.