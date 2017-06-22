 “السعودية” تتيح إنهاء إجراءات السفر في نادي الخطوط شرق الرياض.. لتخفيف الازدحام على صالة السفر الدولية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 رمضان 1438 هجريا, الموافق 22 يونيو 2017 ميلاديا

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“السعودية” تتيح إنهاء إجراءات السفر في نادي الخطوط شرق الرياض.. لتخفيف الازدحام على صالة السفر الدولية

“السعودية” تتيح إنهاء إجراءات السفر في نادي الخطوط شرق الرياض.. لتخفيف الازدحام على صالة السفر الدولية
المناطق - واس

تنفذ الخطوط الجوية العربية السعودية خلال اليومين القادمين عدة إجراءات بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، بهدف تسهيل وتخفيف الازدحام المتوقع على صالة السفر الدولية من خلال إمكانية استخدام نظام تسجيل الركاب والاختيار المسبق للمقاعد وإصدار بطاقات صعود الطائرة عن طريق موقع السعودية الإلكتروني أو تطبيقات الأجهزة الذكية.

وتتيح “السعودية” لضيوفها استخدام صالة إنهاء إجراءات السفر وقبول الأمتعة وإصدار بطاقات صعود الطائرة وإصدار قسائم الأمتعة الزائدة وقبول قسائم الأمتعة مسبقة الدفع والتي تتم عبر الموقع الإلكتروني، وذلك بمقر نادي “السعودية على الطريق الدائري الشرقي لمدينة الرياض والتي تم تجهيزها للسادة الضيوف الراغبين في تسليم أمتعتهم قبل 24 ساعة وبحد أقصى قبل 8 ساعات من موعد إقلاع أي رحلة دولية باستثناء رحلات بريطانيا وأمريكا وكندا ورحلات المواصلة الدولية.

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