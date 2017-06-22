 رئيس “حركة النضال الأحوازية” يهنئ الأمير محمد بن سلمان بتعيينه ولياً للعهد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 رمضان 1438 هجريا, الموافق 22 يونيو 2017 ميلاديا

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رئيس “حركة النضال الأحوازية” يهنئ الأمير محمد بن سلمان بتعيينه ولياً للعهد

رئيس “حركة النضال الأحوازية” يهنئ الأمير محمد بن سلمان بتعيينه ولياً للعهد
المناطق-الأحواز

بعث السيد حبيب جبر، رئيس حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد ونائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، هنأه فيها بتوليه منصب ولاية العهد.
وأعرب رئيس الحركة عن خالص تهانيه لسمو الأمير محمد بن سلمان، مقدماً تبريكاته بالثقة الغالية التي منحه إياها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بتعيينه ولياً للعهد ونائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للدفاع.
وتقدم “جبر” باسم الشعب العربي الأحوازي ممثلاً بقيادة حركة النضال العربي لتحرير الأحواز بالتهنئة بهذه الثقة الغالية، مؤكداً ان المنصب الجديد هو تعبير عن قدرة سمو الأمير العالية على تحمل مسؤولية المشاركة في قيادة المملكة في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي على وجه التحديد.
وتطلع إلى أن تحوز القضية الأحوازية العادلة على دعم ولي العهد الكريم باعتبارها قضية عربية عادلة، ولما لها من دور كبير في مشروع مواجهة التمدد الفارسي التخريبي في المنطقة.
وختم رسالته بالدعاء لولي العهد بالتوفيق والسداد لما فيه خير لشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة والأمتين العربية والإسلامية.

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