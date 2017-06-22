 أمانة الجوف تكمل إستعداداتها لعيد الفطر المبارك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 رمضان 1438 هجريا, الموافق 22 يونيو 2017 ميلاديا

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أمانة الجوف تكمل إستعداداتها لعيد الفطر المبارك

أمانة الجوف تكمل إستعداداتها لعيد الفطر المبارك
المناطق - تيسير العيد

برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف – حفظة الله – أكملت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها كامل التجهيزات لاحتفال الأهالي بعيد الفطر المبارك لهذا العام 1438 هـ

وأوضح المهندس عجب بن عبدالله القحطاني أمين منطقة الجوف أن الأمانة بتوجيهات وإشراف مباشر من قبل أمير منطقة الجوف وبمتابعة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية تستشعر دورها تجاه أهالي منطقة الجوف وتحرص على أن تسهم في تظاهرة اجتماعية واحتفالية فرح ابتهاجا بعيد الفطر المبارك .كما أن الحفل سيقام أول أيام عيد الفطر السعيد بمركز الأمير عبد الإله الحضاري بمدينة سكاكا ,  فيما سيحتضن منتزه جبل قارا باقة من الفعاليات ثاني ايام العيد السعيد .

وذكر م.القحطاني أن الحفل سيتخلله العديد من القصائد الشعرية والانشطة الترفيهية والتراثية والأعمال المسرحية والعروض الإنشادية والفلكلورات الشعبية التي تشتهر بها المنطقة الى جانب ألوان العرضة السعودية  , كما سيكون هناك العديد من السحوبات والجوائز للحضور .

ودعا القحطاني المواطنين والمقيمين الحضور والاستمتاع بفعاليات عيد الفطر المبارك , مؤكداً ترحيب الأمانة بكافة الآراء والمقترحات التي يمكن أن تسهم في إثراء فعاليات العيد وتدعم جهود الأمانة في مجالات خدمة المجتمع.

ومن جهة أخرى قامت الأمانة والبلديات التابعة لها ، بتزيين الشوارع والطرقات بالإنارة بمناسبة عيد الفطر السعيد .

كما قامت إدارة النظافة بغسيل ونظافة مصليات العيد والساحات المحيطة بالجوامع التي تقام فيها صلاة العيد  .

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