رسمياً.. زيادة عدد اللاعبين الأجانب إلى 6 لاعبين

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الخميس خلال المؤتمر الصحفي الخاص برئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للحديث عن تعديلات لائحتي الإحتراف والوسطاء أنه تم الإعلان رسمياً عن زيادة عدد اللاعبين الأجانب إلى 6 لاعبين.

وأشار الاتحاد إلى أنه تم إقرار نظام رخصة للاعبين تكون قيمتها 3 % من قيمة العقد بدءًا من الموسم المقبل، ورخصة للمدربين بقيمة 5 % من العقد، كما أعلن الاتحاد تخفيض رواتب اللاعبين إلى 150 ألف راتب شهري كحد أعلى “شامل كل البدلات”، وإلزام الأندية بإرفاق مسيّرات رواتب لاعبيه كل 3 أشهر.