 رسمياً.. زيادة عدد اللاعبين الأجانب إلى 6 لاعبين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 رمضان 1438 هجريا, الموافق 22 يونيو 2017 ميلاديا

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رسمياً.. زيادة عدد اللاعبين الأجانب إلى 6 لاعبين

رسمياً.. زيادة عدد اللاعبين الأجانب إلى 6 لاعبين
المناطق_الرياض

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الخميس خلال المؤتمر الصحفي الخاص برئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للحديث عن تعديلات لائحتي الإحتراف والوسطاء أنه تم الإعلان رسمياً عن زيادة عدد اللاعبين الأجانب إلى 6 لاعبين.

وأشار الاتحاد إلى أنه تم إقرار نظام رخصة للاعبين تكون قيمتها 3 % من قيمة العقد بدءًا من الموسم المقبل، ورخصة للمدربين بقيمة 5 % من العقد، كما أعلن الاتحاد تخفيض رواتب اللاعبين إلى 150 ألف راتب شهري كحد أعلى “شامل كل البدلات”، وإلزام الأندية بإرفاق مسيّرات رواتب لاعبيه كل 3 أشهر.

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