وزير الثقافة والإعلام يرفع التهنئة لسمو الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اختياره ولياً للعهد

رفع معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عوّاد بن صالح العواد باسمه وباسم كافة منسوبي الوزارة والمثقفين والإعلاميين، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على الثقة الملكية الغالية باختياره ولياً للعهد، وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء، مع استمراره وزيراً للدفاع وفيما كلف به من مهام أخرى.

وقال معاليه نهنئ سمو ولي العهد على هذه الثقة الملكية الرفيعة، ونبايع سموه على السمع والطاعة في السراء والضراء وفي المنشط والمكره، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ سموه ويمده بعونه وتوفيقه لخدمة دينه ثم مليكه ووطنه.

وقال معالي الدكتور العواد نبارك لوطننا الغالي بسموه عضداً لخادم الحرمين الشريفين وسنداً له في قيادة بلادنا المملكة العربية السعودية نحو الخير والأمن والتمكين، ونسأل الله عز وجل أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.