 أمير تبوك يهنئ الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اختياره ولياً للعهد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 رمضان 1438 هجريا, الموافق 22 يونيو 2017 ميلاديا

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أمير تبوك يهنئ الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اختياره ولياً للعهد

أمير تبوك يهنئ الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اختياره ولياً للعهد
المناطق_تبوك

قدم الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة اختياره ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء واستمراره وزيراً للدفاع.
وقال الأمير فهد بن سلطان في برقية: أصالة عن نفسي ونيابة عن كافة أهالي منطقة تبوك، أن أبعث لسموكم بخالص التهاني وأصدق التبريكات على الثقة الغالية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – باختياركم ولياً للعهد، ونبايع سموكم على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، سائلاً المولى القدير لكم العون والتوفيق والسداد.

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