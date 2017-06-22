 يونيسيف: أكثر من 5 ملايين طفل يحتاجون مساعدة إنسانية عاجلة في العراق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 رمضان 1438 هجريا, الموافق 22 يونيو 2017 ميلاديا

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يونيسيف: أكثر من 5 ملايين طفل يحتاجون مساعدة إنسانية عاجلة في العراق

يونيسيف: أكثر من 5 ملايين طفل يحتاجون مساعدة إنسانية عاجلة في العراق
المناطق_وكالات

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) اليوم الخميس، أن أكثر من خمسة ملايين طفل في حاجة ماسة للمساعدة في العراق، واصفة الحرب مع تنظيم داعش بأنها “إحدى أشد الحروب وحشية” في التاريخ الحديث.
وقالت يونيسيف في بيان “في أرجاء العراق لا يزال الأطفال يعانون رعباً هائلاً وعنفاً لا يصدق. لقد تعرضوا للقتل وأصيبوا وخطفوا وأجبروا على إطلاق النار والقتل في واحدة من أشد الحروب وحشية في التاريخ الحديث”.
وذكرت يونيسيف أن الأطفال يتعرضون في الموصل للاستهداف والقتل على يد تنظيم داعش لمعاقبة الأسر ومنعها من الفرار.
وتشير تقديرات لمنظمات دولية إلى أن أكثر من 100 ألف مدني نصفهم أطفال محاصرون في ظروف بالغة الخطورة في وسط المدينة القديمة آخر منطقة لا تزال تحت سيطرة تنظيم داعش في الموصل.
ولفتت إلى أن أكثر من 1000 طفل قتلوا وأصيب أكثر من 1100 منذ 2014 عندما سيطر تنظيم داعش على مساحات واسعة من العراق. وانفصل أكثر من 4650 طفلاً عن أسرهم

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