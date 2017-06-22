أمانة مكة تطلق حملة على صوالين الحلاقة ومغاسل الملابس

أطلقت أمانة العاصمة المقدسة حملة تفتيشية مكثفة علی صوالين الحلاقة ومغاسل الملابس خلال هذه الفترة ومع اقتراب عيد الفطر، للتأكد من سلامتها ومطابقتها لاشتراطات الصحية.

وأفاد منصور بن سعيد بالبيد مدير عام صحة البيئة بأن الحملة ستستمر في الأيام المقبلة وخلال أيام العيد وعلى مدار اليوم في الفترتين الصباحية والمسائية، إذ تم تشكيل عدد من الفرق الميدانية وبالتعاون مع البلديات الفرعية لمتابعة هذه المحلات في جميع أحياء مكة المكرمة، منوهاً بأهمية موضوع الرقابة الصحية على صوالين الحلاقة كونها تتعلق بجانب مهم في الإصحاح البيئي، ولكثرة الملاحظات الصحية.

وأشار إلى أن بعض صوالين الحلاقة يوجد فيها ممارسات غير صحية ونظامية، تتسبب في نقل بعض الأمراض المعدية عن طريق أدوات الحلاقة ذات الاستخدام المتعدد أو عن طريق العمال غير الحاصلين على شهادات صحية، حيث تهدف هذه الحملة إلى تكثيف الجهود الرقابية بهدف المحافظة على سلامة هذه المحلات وصوالين الحلاقة ولضمان تقديم خدمة صحية آمنة في هذا المجال.

وشدد عام صحة البيئة على أنه سيتم التركيز علی بعض الملاحظات التشغيلية الهامّة، مثل الشهادات الصحية والنظافة العامة للموقع ونظافة العامل الشخصية ومراقبة الأجهزة المستخدمة والكريمات والأمواس متعددة الاستخدام، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المحلات المخالفة مع استبعاد العمّال الذين لا يحملون شهادات صحية ومنعهم من مزاولة العمل، والتأكد من وضع قائمة الأسعار في مكان بارز وغيرها.