 أمانة مكة تطلق حملة على صوالين الحلاقة ومغاسل الملابس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 رمضان 1438 هجريا, الموافق 22 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمانة مكة تطلق حملة على صوالين الحلاقة ومغاسل الملابس يونيسيف: أكثر من 5 ملايين طفل يحتاجون مساعدة إنسانية عاجلة في العراق أمير تبوك يهنئ الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اختياره ولياً للعهد وزير الثقافة والإعلام يرفع التهنئة لسمو الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اختياره ولياً للعهد رسمياً.. زيادة عدد اللاعبين الأجانب إلى 6 لاعبين أمانة الجوف تكمل إستعداداتها لعيد الفطر المبارك رئيس “حركة النضال الأحوازية” يهنئ الأمير محمد بن سلمان بتعيينه ولياً للعهد 9 نصائح غذائية لما بعد رمضان تعيد لك التوازن الغذائي تحذير من مخاطر التحديث الجديد “خريطة سناب” بعد تشكيك روحاني في شرعيته.. الانقسام يتسع بين روحاني وخامنئي “السعودية” تتيح إنهاء إجراءات السفر في نادي الخطوط شرق الرياض.. لتخفيف الازدحام على صالة السفر الدولية أفغانستان.. 20 قتيل و50 مصاب بانفجار استهدف موظفين يصرفون رواتب العيد

أمانة مكة تطلق حملة على صوالين الحلاقة ومغاسل الملابس

أمانة مكة تطلق حملة على صوالين الحلاقة ومغاسل الملابس
المناطق_مكة

أطلقت أمانة العاصمة المقدسة حملة تفتيشية مكثفة علی صوالين الحلاقة ومغاسل الملابس خلال هذه الفترة ومع اقتراب عيد الفطر، للتأكد من سلامتها ومطابقتها لاشتراطات الصحية.
وأفاد منصور بن سعيد بالبيد مدير عام صحة البيئة بأن الحملة ستستمر في الأيام المقبلة وخلال أيام العيد وعلى مدار اليوم في الفترتين الصباحية والمسائية، إذ تم تشكيل عدد من الفرق الميدانية وبالتعاون مع البلديات الفرعية لمتابعة هذه المحلات في جميع أحياء مكة المكرمة، منوهاً بأهمية موضوع الرقابة الصحية على صوالين الحلاقة كونها تتعلق بجانب مهم في الإصحاح البيئي، ولكثرة الملاحظات الصحية.
وأشار إلى أن بعض صوالين الحلاقة يوجد فيها ممارسات غير صحية ونظامية، تتسبب في نقل بعض الأمراض المعدية عن طريق أدوات الحلاقة ذات الاستخدام المتعدد أو عن طريق العمال غير الحاصلين على شهادات صحية، حيث تهدف هذه الحملة إلى تكثيف الجهود الرقابية بهدف المحافظة على سلامة هذه المحلات وصوالين الحلاقة ولضمان تقديم خدمة صحية آمنة في هذا المجال.
وشدد عام صحة البيئة على أنه سيتم التركيز علی بعض الملاحظات التشغيلية الهامّة، مثل الشهادات الصحية والنظافة العامة للموقع ونظافة العامل الشخصية ومراقبة الأجهزة المستخدمة والكريمات والأمواس متعددة الاستخدام، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المحلات المخالفة مع استبعاد العمّال الذين لا يحملون شهادات صحية ومنعهم من مزاولة العمل، والتأكد من وضع قائمة الأسعار في مكان بارز وغيرها.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>