 صلاح يخضع للفحص الطبي تمهيداً للانتقال لليفربول | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 رمضان 1438 هجريا, الموافق 22 يونيو 2017 ميلاديا

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صلاح يخضع للفحص الطبي تمهيداً للانتقال لليفربول

صلاح يخضع للفحص الطبي تمهيداً للانتقال لليفربول
المناطق_متابعات

يجري محمد صلاح مهاجم نادي روما الإيطالي فحصاً طبياً قبل انتقاله لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم مقابل 34 مليون جنيه إسترليني.

ومن المقرر أن يتوجه صلاح (25 عاماً) إلى ملعب التدريب بليفربول من أجل استكمال اجراءات انتقاله، وكان صلاح، الذي لعب لناديي بازل السويسري وتشيلسي، هدفا لليفربول منذ وقت طويل.

وكان ن ليفربول تقدم بعرض قيمته 28 مليون جنيه إسترليني لكنه قوبل بالرفض، ولكن المفاوضات بين الناديين استمرت إلى ان توصلا لاتفاق يقوم بموجبه ليفربول بدفع 35 مليون جينه استرليني.

وإنضم صلاح لتشيلسي في 2014 ولكنه ظهر في 19 مباراة فقط وقضى فترة معارا لفريق فيورنتينا ثم روما، الذي تعاقد معه بشكل نهائي في الصيف الماضي، وقدم صلاح موسما رائعا مع روما حيث سجل 15 هدفا وساعدهم في احتلال المركز الثاني بالدوري الإيطالي.

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