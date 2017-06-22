سياحة عسير تدعو المهتمين والباحثين للمشاركة في ملتقى آثار المملكة

دعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير، الراغبين بالمشاركة في الملتقى الأول لآثار المملكة العربية السعودية من المهتمين والباحثين من أهالي المنطقة، للمشاركة في المؤتمر العلمي الذي ينطلق برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني خلال الفترة من 7 وحتى 9 من شهر نوفمبر المقبل، و سيعقد بمدينة الرياض، حيث يأتي استمرارا لجهود الهيئة التي تتماشى مع توجيهات الدولة في الحفاظ على التراث الوطني للمملكة والتعريف به، حيث سيتناول الملتقى جميع الفترات التاريخية منذ عصور ما قبل التاريخ حتى نهاية القرن الرابع عشر الهجري، العشرين الميلادي، ضمن المحاور التالية: “آثار ما قبل التاريخ، الرسوم الصخرية، طرق التجارة والحج، آثار الجزيرة العربية قبل الإسلام، آثار العصور الإسلامية، العمارة والفنون، الكتابات القديمة والإسلامية، الآثار الغارقة، مواقع التراث الشفهي، وعلى الراغبين بالمشاركة موافاة اللجنة العلمية للملتقى بعناوين بحوثهم وملخصاتها، على أن لا يزيد عدد الكلمات عن 300 كلمة وسيرة ذاتية مختصرة بحدود 150 كلمة، وسيتم استقبالها عن طريق البريد الإلكتروني: ICSA@scth.gov.sa في مدة أقصاها 30 من شهر اغسطس لعام 2017 م .