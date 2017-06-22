موفدو “الشؤون الإسلامية” يؤمون المسلمين في أكثر من 40 دولة

يواصل موفدو وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشاركون في برنامج الإمامة بالخارج الذي تنفذه الوزارة هذا العام في واحد وأربعين دولة حول العالم تنظيم مجموعة من المناشط الدعوية في تلك الدول، إضافة لإمامة المصلين في صلاتي التراويح والقيام، حيث يحظى البرنامج بدعم كبير ومتابعة من المشرف العام على البرنامج الوزير الشيخ صالح آل الشيخ الذي يؤكد دائما أهمية الدور الريادي للأئمة في إبراز رسالة المملكة السامية في نشر ثقافة الإسلام الخالدة، وقيمه ووسطيته بين أفراد المجتمعات المسلمة في مختلف دول العالم، والتعاون على البر والتقوى، والحرص على بذل ما ينفع الناس ويقربهم لرب الناس.

صربيا

وفي ذات الإطار، واصل موفد الوزارة إلى جمهورية صربيا الشيخ محمد المطرودي إمامة المصلين في مسجد مدينة نوفي بازار، كما أم المصلين في ميدان الغازي عيسى بيك في ذات المدينة التي يعيش فيها غالبية مسلمي جمهورية صربيا، وتجاوز عدد المصلين عشرين ألفا من صربيا، والدول المجاورة، كالجبل الأسود، وكوسوفو، ومقدونيا، شهده رئيس المشيخة الإسلامية في جمهورية صربيا البرفسور مولود دوديتش، وعضو البرلمان الصربي الدكتور معمر زوكورليتش.

الكاميرون

وفي دولة الكاميرون، واصل موفد الوزارة الشيخ عبيدالله القحطاني إمامة المصلين في مركز خادم الحرمين الشريفين في ياوندي حيث شارك فضيلته في برامج إذاعية متعددة بينها برنامج (مدرسة الصوم) بث عبر الإذاعة الرسمية تحدث فيه عن أثر الصوم على المسلم وأنه مدرسة للتقوى والصبر والرحمة والعفو ، والمراقبة والبذل والعطاء، حيث لقي صدى إعلاميا كبير من مختلف شرائح المجتمع في العاصمة ياوندي ،الذين وصفوا برنامج الإمامة في رمضان بأنه حلقة وصل وصلة مع الدعاة في بلاد الحرمين لنشر تعاليم وثقافة الإسلام خاصة في هذا الشهر الكريم الذي تخالط النفوس روحانية وعظمة وقدسية هذا الشهر لتقبل الحق .

وفي ذات الإطار، أمً فضيلته جموع المصلين في صلاة الجمعة في مركز خادم الحرمين الشريفين في ياوندي وسط حضور مئات المصلين الذين توافد من مختلف المدن والمحافظات، حيث تحدث خلال خطبتي الجمعة عن حال السلف في رمضان، وكيف يقضون أيامه ولياله، حاثاً المصلين على الاقتداء بهم والسير على طريقتهم، كما ركز في خطبته على أدب التعامل مع غير المسلمين، والحقوق المترتبة على حسن الجوار والمعاملة والتي تميز جيل السلف بتطبيقها والسير عليها اقتداء بتعامل النبي ـــ صلى الله عليه وسلم ـــــ مع غير المسلمين في الجوار والمعاملة.

كما ألقى الشيخ عبيد الله القحطاني محاضرة يومية قبل الإفطار تناول خلالها موضوعات مختلفة تهم المسلم في عباداته وتعامله مع الآخرين على مائدة الإفطار بمركز خادم الحرمين الشريفين خلال الإفطار الكبير الذي يحضره مئات المسلمين ويقام بالمركز ضمن مشروع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للإفطار الذي تنفذه الوزارة في عدد من دول العالم.

ماليزيا

وفي إطار البرامج الدعوية التي ينفذها موفد الوزارة في ولاية كلنتن الماليزية قام الشيخ هاني الحارثي بتنظيم حلقات قرآنية لتصحيح القراءة، اقتصرت على تصحيح الفاتحة بين صلاتي المغرب والعشاء، وبعد التراويح مع جميع المصلين كباراً وصغارا.

كما قام فضيلته بزيارة معهد دار العلوم وهو عبارة عن مدرسة داخلية يدرس الطلاب فيها باللغتين العربية والإنجليزية، مع حفظ القرآن ودراسة التجويد والفقه، حيث التقى مدير المعهد الأستاذ زكريا ” أحد طلاب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ” وألقى كلمة على الطلاب حثهم فيها على تعاهد القرآن الكريم بحفظه وتجويده، والالتزام بأحكامه وهديه في جميع شؤونهم.

موزمبيق

وفي السياق ذاته، ألقى موفد الوزارة إلى موزمبيق الشيخ عبدالرحمن بن عبداللطيف المحمود مجموعة من الدروس بعنوان: (وجوب الدعوة إلى الله) و(اقرأوا القرآن) و(أسماء الله وصفاته) و( أقبلت العشر فأين المتنافسون ) و( علاقة الملائكة بالمؤمنين) و( أوصاف الملائكة ومنزلة الإيمان بهم ) (واجبات طالب العلم )، كما اجرى عدة لقاءات ودروس في عدة قنوات في موزمبيق منها قناة حق الفضائية , وقناة itv .

وقام المحمود باجتماع مع بعض المتخصصين من شباب المسلمين بتقنية المعلومات والحاسب الآلي لبحث مقترح إنشاء حسابات دعوية لمسجد أنوار الإسلام في برامج التواصل الاجتماعي، كما تم بث صلاة التراويح على الهواء مباشرة في قناة itv باللغة البرتغالية في موزمبيق.

وقام فضيلته بالسفر إلى منطقة نامبولا شمال موزمبيق بالطائرة حيث الأكثرية الإسلامية، ونظم مجموعه من الدروس على الهواء مباشرة في الإذاعة الإسلامية المحلية، وزار المحمود معهد دار العلوم معاذ بن جبل ولقاء الأساتذة والطلاب.

هونج كونج

وفي هونج كونج يواصل موفد الوزارة الشيخ ياسر فلمبان إمامة المصلين في الفروض الخمسة وصلاتي التراويح والقيام وتنفيذ مجموعة المحاضرات، والكلمات الوعظية والدروس العلمية ومن ذلك درسا بعنوان: (تعليقات على صحيح البخاري ) بعد العصر إلى جانب القاء كلمة على الصائمين أثناء مائدة الافطار بعنوان : (فضائل العشر الأواخر من رمضان)، كما خطب وأم المصلين في صلوات الجمع في جامع عمار .

كوريا الجنوبية

وفي كوريا الجنوبية واصل الشيخ الشيخ محمود الدوسري إمامة المصلين في مسجد سيئول المركزي إلى جانب القاء برامج دعوية متنوعه بعد العصر والمغرب والتراويح ، كما ألقى خطب الجمعه خلال أيام الشهر الفضيل.

تايلند

وضمن البرامج التي نفذها موفد الوزارة إلى تايلند ألقى الشيخ محمد قربان محاضرة بعنوان “كتابي بيميني” حضرها جمع غفير من الجالية المسلمة في بانكوك حيث تطرق فضيلته خلال المحاضرة إلى عدد من المحاور من بينها : استلام المؤمنين شهاداتهم باليمين، لطمأنينة والفرح ببشارة دخول الجنة.

كوبا

أما في دولة كوبا فقد واصل الشيخ محمد مطخان الرويلي تقديم سلسلة من اللقاءات الحوارية والدعوية والتي أسهمت في اعتناق أثنين للإسلام، حيث لقن المسلمين الجدد الشهادتين وسط دعوات الحاضرين لهم بالثبات والتسديد.