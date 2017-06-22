أمير نجران يشكر خادم الحرمين ويهنئ سمو ولي عهده

رفع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، نيابة عن أهالي المنطقة، وباسمه، الشكر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ورعاه ـ بمناسبة الأوامر الملكية، واختياره صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وليًّا للعهد، وتعيينه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء.

وأعرب سموه في برقية خطية عن تجديد البيعة لخادم الحرمين الشريفين، وبيعة سمو ولي العهد، جاء فيها “نجدد لمقامكم الكريم البيعة، ونعلن بيعتنا لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وليًّا للعهد، في اليسر والعسر، وفي المنشط والمكره، وأثرة علينا..سائلين الله عز وجل أن يحفظكم، ويمدّ في عمركم، ويديم عليكم الصحة والعافية، ويسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يشّد عضدكم بولي عهدكم”.

وعبّر الأمير جلوي بن عبدالعزيز عن صادق التهنئة لسمو ولي العهد، في برقية خطية، قال فيها “نعرب لسموكم الكريم، باسم أهالي منطقة نجران وباسمي، عن عظيم التهنئة بنيلكم ثقة مولاي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظه الله ورعاه ــ، واختياركم وليًّا للعهد، وتعيينكم نائبًا لرئيس مجلس الوزراء، فنبايعكم على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، في اليسر والعسر، والمنشط والمكره، وأثرة علينا.. سائلين الله تعالى أن يحفظكم، ويمدكم بعونه وتوفيقه، لتكونوا عضدًا متينًا أمينًا لمولاي خادم الحرمين الشريفين”.