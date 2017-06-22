مدير جامعة الطائف: الآليات الدستورية ورؤية٢٠٣٠ وتمكين الشباب معالم الأوامر الملكية الأخيرة

وأضاف: “فجاء اختيار سمو الأمير محمد بن سلمان – رعاه الله – الأمير الشاب، الذي قاد بنجاح وبتوجيه وعناية من والده خادم الحرمين الشريفين، وفي سنوات قليلة، حملات عسكرية، وصياغة رؤية اقتصادية، وإدارة حراك سياسي، وهندسة تغيير اجتماعي، وأثبتت هذه جميعها أنه سيكمل المسيرة – بإذن الله – قائدًا لجيل جديد من أمراء ومسؤولين، يجسدون شباب هذا الوطن، ويمثلونه خير تمثيل”.
وأردف: “الحمد لله أولاً أن أكرمنا في هذه البلاد بقيادة لا يشغلها حاضرها عن مستقبلها، ثم الشكر لك يا خادم الحرمين الشريفين لما تبثه في هذا الوطن المبارك بأوامركم السامية من روح تغيير وتطوير، وأعانك الله يا ولي العهد على عظيم الأمانة وكبر المسؤولية التي تتحملها، ونجدد لك بشرف وفخر البيعة على السمع والطاعة، مع تأكيد التزامنا مواطنين ومسؤولين على العمل لتحقيق الرؤى التطويرية والبرامج التحولية لنقل مملكتنا الغالية – حفظها الله – نقلات تنموية جديدة تحت القيادة الرشيدة”.
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