اعتماد اسماء الفرق المشاركه بمسابقات الفنون الشعبية بسوق عكاظ لهذا العام

اعتمدت اللجنة الثقافيه بسوق عكاظ الفرق الشعبيه المشاركه بمسابقة الفنون الشعبيه بسوق عكاظ للدوره 11 هذا العام باختيار عشر فرق لمسابقة الكبار

حيث جاء اختيار فرقة نجران- وفرقة جازان – وفرقة بني يوسف – وفرقة الباحه- وفرقة رابغ – وفرقة الحازم بالجوف – وفرقة دار عنيزه – وفرقة ابو السعود – وصفوف السوطه – وفرقة صدى الابداع

وجاء اختيار اربع فرق لمسابقة الصغار على النحو التالي

فرقة صدى الابداع- فرقة اشبال السوطه – فرقة اشبال الموروث – فرقة اشبال بني يوسف

وقد صرح عضو اللجنة الثقافيه مدير جمعية الثقافه والفنون بالطائف رئيس لجنة الفنون بسوق عكاظ

الاستاذ فيصل الخديدي

ان اختيار هذه الفرق جاء بناء على شمولية الالوان وتنوعها لتشمل اكبر قدر ممكن من مناطق المملكه

وجاء هذا الاختيار من قبل لجنه مختصه وفق ضوابط اهمها جودة العرض واداء الفرق ليحظى زوار عكاظ بعروض تتوافق مع طموحهم وتتماشى مع روية عكاظ ((ابداع يتجدد))