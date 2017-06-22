أمانة الشرقية تصدر أكثر من 1040 رخصة فورية إلكترونية

قدمت أمانة المنطقة الشرقية خدماتها الالكترونية لأكثر من 80% من المستفيدين الكترونياً، وذلك امتدادًا لجهودها المتسارعة في تحقيق مفهوم «الأمانة الرقمية» والتي تندرج ضمن مبادرات التحول الرقمي ( رقمي ) التي قام بتدشينها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، والتي تأتي مواكبة لرؤية المملكة 2030 في تحقيق مفهوم المدن الذكية.

وأشار مدير عام إدارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الاعلامي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان إلى انخفاض تعاملات أمانة المنطقة الشرقية الورقية وعدد الزيارات الحضورية للمستفيدين بنسبة عالية، وذلك بعد إطلاق مجموعة كبيرة من الخدمات والأنظمة والتطبيقات الإلكترونية والارتباط بمجموعة من الوزارات والجهات المختلفة وتبني الأمانة لتحقيق مفهوم أمانة بلا ورق، أمانة بلا مراجعين.

وبين أنه تم إطلاق منظومة التعاملات الإلكترونية «معاملتي» و«المساعدة الفورية» عبر بوابة الأمانة الرقمية المرتبطة بأنظمة الاتصالات الإدارية والأرشفة، لافتا إلى أرشفة أكثر من 6 ملايين وثيقة رسمية وإطلاق البريد الإلكتروني بين الجهات التابعة للأمانة والبلديات المرتبطة، بالإضافة إلى تفعيل أكثر من 5 آلاف حساب بريد إلكتروني، فيما تجاوز عدد الرسائل البريدية 4 ملايين رسالة بريد الكتروني وأكثر من 5 ملايين رسالة جوال «sms» لعموم المستفيدين، إضافة إلى تفعيل منظومة الارتباط بالجهات الحكومية والخاصة وخدمات التراخيص الفورية وتراخيص المحلات والبناء وإطلاق التيار وشهادات إتمام البناء وخدمات الأسر المنتجة والخدمات الخاصة بالأراضي والتخطيط العمراني والمساحة.

و شكر الصفيان جميع المستفيدين على تعاونهم المميز بتحقيق هذه القفزة النوعية من خلال استخدامهم للقنوات والخدمات الإلكترونية التي تم توفيرها لخدمتهم والتيسير عليهم، لافتا إلى أن عدد زوار بوابة الأمانة الرقمية تجاوز المليون وسبعمائة ألف زائر وإجمالي عدد المستفيدين المسجلين بقواعد البيانات قرابة نصف المليون مستفيد بمختلف فئاتهم ودعا عموم المستفيدين للاستمرار بتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم والمشاركة في مبادرة ( شاركنا التحسين ) للمساهمة في الإرتقاء بمستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة وتحقيق رضا المستفيدين.