أمين منطقة القصيم: محمدبن سلمان يجمع بن قدرات الشباب وحكمة الشيوخ

رفع أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي باسمه ومنسوبي القطاع البلدي بمنطقة القصيم خالص التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، بصدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ بتعيينه وليًا للعهد، و نائبًا لرئيس مجلس الوزراء، و استمرار سموه وزيرًا للدفاع ، وأكد المجلي أن الأمر الملكي الكريم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب فالأمير محمد بن سلمان يجمع بين قدرات الشباب وحكمة الشيوخ فسموه نهل وينهل من حكمة وخبرة والده قائد وطننا الغالي الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ .

وقال أمين منطقة القصيم إن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حقق نجاحاً وتميزاً في الأعمال والمهام المؤكلة إليه محلياً وعربياً وعالميا ً ، وشكرالمجلي لصاحب السمو الملكي الأمير محمدبن نايف بن عبدالعزيز جهوده وأعماله التي بذلها لخدمة دينه ومليكه ووطنه سائلاً الله أن يوفق سموه لمايحبه ويرضاه داعياً الله أن يحفظ لوطننا قائده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وأن يوفق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لخدمة الدين والمليك والوطن، وأن يحفظ لوطننا أمنه ورخائه واستقراره وأن يخذل أعدائه وأعوانهم إنه سميع مجيب.