 أمين منطقة القصيم: محمدبن سلمان يجمع بن قدرات الشباب وحكمة الشيوخ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 رمضان 1438 هجريا, الموافق 22 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمين منطقة القصيم: محمدبن سلمان يجمع بن قدرات الشباب وحكمة الشيوخ اعتماد 554 مصلى وجامع لصلاة عيد الفطر بالشرقية أمانة الشرقية تصدر أكثر من 1040 رخصة فورية إلكترونية اعتماد اسماء الفرق المشاركه بمسابقات الفنون الشعبية بسوق عكاظ لهذا العام مدير جامعة الطائف: الآليات الدستورية ورؤية٢٠٣٠ وتمكين الشباب معالم الأوامر الملكية الأخيرة أمير نجران يشكر خادم الحرمين ويهنئ سمو ولي عهده موفدو “الشؤون الإسلامية” يؤمون المسلمين في أكثر من 40 دولة روسيا: لدينا درجة عالية من الثقة في أن البغدادي لقي مصرعه سياحة عسير تدعو المهتمين والباحثين للمشاركة في ملتقى آثار المملكة الأفلاج : فريق بناء التطوعي يشارك في حملة “تراحم” التي أفرجت عن 9 سجناء حقوق مالية ثقافة وفنون بيشة يبايعون ولي العهد وزير الخارجية الإماراتي: حزمة مطالب لإنهاء مقاطعة قطر

أمين منطقة القصيم: محمدبن سلمان يجمع بن قدرات الشباب وحكمة الشيوخ

أمين منطقة القصيم: محمدبن سلمان يجمع بن قدرات الشباب وحكمة الشيوخ
المناطق_بريدة

رفع أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي باسمه ومنسوبي القطاع البلدي بمنطقة القصيم خالص التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، بصدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ بتعيينه وليًا للعهد، و نائبًا لرئيس مجلس الوزراء، و استمرار سموه وزيرًا للدفاع ، وأكد المجلي أن الأمر الملكي الكريم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب فالأمير محمد بن سلمان يجمع بين قدرات الشباب وحكمة الشيوخ فسموه نهل وينهل من حكمة وخبرة والده قائد وطننا الغالي الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ .

وقال أمين منطقة القصيم إن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حقق نجاحاً وتميزاً في الأعمال والمهام المؤكلة إليه محلياً وعربياً وعالميا ً ، وشكرالمجلي لصاحب السمو الملكي الأمير محمدبن نايف بن عبدالعزيز جهوده وأعماله التي بذلها لخدمة دينه ومليكه ووطنه سائلاً الله أن يوفق سموه لمايحبه ويرضاه داعياً الله أن يحفظ لوطننا قائده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وأن يوفق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لخدمة الدين والمليك والوطن، وأن يحفظ لوطننا أمنه ورخائه واستقراره وأن يخذل أعدائه وأعوانهم إنه سميع مجيب.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>