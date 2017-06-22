اعتماد 554 مصلى وجامع لصلاة عيد الفطر بالشرقية

أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية تجهيز المصليات والجوامع التي ستقام فيها صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1438هـ وذلك بمدن ومحافظات وقرى المنطقة الشرقية

وأوضح المدير المكلف لفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية الشيخ بدر الدوله أن الإدارة شرعت منذ وقت مبكر في تجهيز وتهيئة مصليات وجوامع الأعياد بمحافظات المنطقة الشرقية والتي ستقام فيها صلاة عيد الفطر لهذا العام؛ حرصًا على راحة المصلين وتوفير كل ما يضمن تأدية الصلاة بكل خشوع وطمأنينة، معلنا عن تجهيز 554 جوامع ومصليات لأداء صلاة العيد.

وأفاد الدوله بأن هناك مصليات احتياطية ضمن العدد الذي أعلن في المحافظات في حالة حدوث تغيرات مناخية بها وذلك تحسبا للظروف الجوية التي تتزامن مع موعد الصلاة، مشيرا إلى أنه في حال صاحب الصلاة نوع من تلك الأحوال فستكون الصلاة في الجوامع الرئيسة وكذلك بالنسبة للمراكز والهجر التابعة للمحافظات المعنية، وأضاف ان وقت صلاة العيد سيكون عند الساعة 5.05 صباحا بحول الله تعالى.

وشدد الدوله على إنه تم التواصل مع ادارات المساجد بمحافظات المنطقة؛ لتبليغها بهذه المصليات والمساجد منذ وقت مبكر للتجهيز والتهيئة لكي تكون بأفضل حلة وأجمل صورة.

من جهته أكد مدير العلاقات العامة والاعلام بفرع الوزارة بالشرقية باسم البوعلي انه تم تحديد 127 مصلى وجامعا ستقام فيها صلاة العيد بالدمام، فيما حدد 112 مصلى وجامعا بمحافظة الاحساء، وفي محافظة الخبر تم تحديد 90 مصلى وجامعا،و في محافظة القطيف وتوابعها تحديد 16 مصلى وجامع ، وفي حفر الباطن تم تحديد 77 مصلى وجامعا، وتم تحديد 34 مصلى وجامعا بالجبيل، وفي بقيق تم تحديد 18 مصلى وجامعا ، وفي القرية العليا 23 مصلى وجامع ، فيما تم تحديد 35 مصلى وجامعا بالنعيرية، وتحديد 13 مصلى وجامعا بالخفجي، و9 جوامع ومساجد برأس تنورة.