 “الغذاء والدواء” تحذر من منتجات “بروتين كولاجين” ملوثة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 رمضان 1438 هجريا, الموافق 22 يونيو 2017 ميلاديا

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“الغذاء والدواء” تحذر من منتجات “بروتين كولاجين” ملوثة

“الغذاء والدواء” تحذر من منتجات “بروتين كولاجين” ملوثة
المناطق_الرياض

صد مركز الإنذار السريع للغذاء وإدارة الأزمات في الهيئة العامة للغذاء والدواء، إنذاراً صادراً من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) عن قيام شركة (Bulletproof 360 Inc) بالولايات المتحدة الأمريكية، بسحب خمسة منتجات من ألواح وقطع صغيرة بروتين كولاجين (Collagen Protein Bar and Bite)، بسبب احتمالية تلوثها ببكتيريا الليستيريا مونوسيتوجينيس (Listeria monocytogenes) التي قد تشكل ضرراً على صحة المستهلك.

وأشارت الشركة المنتجة أنه تم تصدير هذه المنتجات لعدد من الدول من ضمنها المملكة العربية السعودية، وقد تم استيراد هذه المنتجات عبر مواقع الإنترنت أو بطرق أخرى من قبل المستهلكين بالسعودية.

وتؤكد الهيئة أن هذه المنتجات لم ترد عبر منافذها من خلال نظام الفسح الإلكتروني، وحرصاً من الهيئة على سلامة وصحة المستهلكين تنبه إلى ضرورة عدم استهلاكهم لتلك المنتجات، والتخلص منها فوراً، وستواصل جهودها لمتابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة للتأكد من خلو الأسواق من هذه المنتجات.

للإطلاع على تفاصيل المنتجات .

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