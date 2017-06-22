نائب وزير البلديات: يرفع التهنئة للأمير محمد بن سلمان على اختياره وليا للعهد

رفع معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية، المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على الثقة الملكية باختياره وليا للعهد، وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء.

وبايع الفارس سموه على السمع والطاعة في السراء والضراء، وفي المنشط والمكره، سائلا الله لسموه العون والتوفيق والسداد.

ودعا الله عز وجلّ أن يحفظ قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين، لمواصلة البناء لما فيه خير البلاد ورفاهية المواطن، وأن يديم على وطننا أمنه واستقراره ورخاءه.