محافظ الخرج بالإنابة يرفع التهنئة للأمير محمد بن سلمان

رفع سعادة محافظ الخرج بالإنابة الأستاذ / صقر بن عيسى الدعجاني أصالة عن نفسه ونيابة عن مسؤلي الادارات الحكومية العسكرية والمدنية ومشائخ القبائل والمعرفين واهالي واعيان محافظة الخرج التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على الثقة الملكية الغالية بأختياره ولياً للعهد، وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء، واستمراره وزيراً للدفاع.

وأضاف سعادته قائلا نبايع سموه على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره في العسر واليسر.

وبين بان اختيار الامير محمد بن سلمان ولياً للعهد سيعزز من انجازات هذه المرحلة التنموية الكبرى .

واختتم سعادته دعواته ان يوفق سموه في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وان يديم على الوطن الامن والرخاء والاستقرار .