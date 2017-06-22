 أمير تبوك يهنئ سمو ولي العهد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 رمضان 1438 هجريا, الموافق 22 يونيو 2017 ميلاديا

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أمير تبوك يهنئ سمو ولي العهد

أمير تبوك يهنئ سمو ولي العهد
المناطق_تبوك
قدم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة اختياره وليا للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء واستمراره وزيراً للدفاع .
وقال سمو الأمير فهد بن سلطان في برقية أصالة عن نفسي ونيابة عن كافة أهالي منطقة تبوك ، أن أبعث لسموكم بخالص التهاني وأصدق التبريكات على الثقة الغالية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله –
باختياركم ولياً للعهد ، ونبايع سموكم على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، سائلاً المولى القدير لكم العون والتوفيق والسداد.

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