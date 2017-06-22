الإشراف البراكيت يُهنئون ويبايعون سمو ولي العهد

عبّر الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن حسين البركاتي عن تهانيه القلبية نيابة عن الإشراف البراكيت بمناسبة اختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد.

وأثنى ” البركاتي ” على القرار الملكي الكريم الذي جاء ضمن سلسلة القرارات الملكية التي يسعى من خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله إلى تحقيق أعلى درجات النمو والتقدم والازدهار لهذا الوطن وأبنائه المخلصين .

مشددا على حرص الملك المفدى رعاه الله لتحقيق تطلعات أبناء الوطن في كافة المجالات ، مبرزا ما يحظى به سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز من حب كبير لدى أبناء الوطن كافة ، فضلا عن ما يمتاز به سموه من ثقة وحكمة وطموح كبير وتحدٍ لتجاوز أي عقبات نحو تحقيق تطلعات ولي الأمر لمزيد من التطور لبلادنا المباركة .

رافعا التهنئة والبيعة لسمو ولي العهد باسمه ونيابة عن كافة الإشراف البراكيت .