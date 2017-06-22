 مع اقتراب العيد ( مدني الباحة ) يحذر من خطورة الالعاب النارية على الاطفال . | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 رمضان 1438 هجريا, الموافق 22 يونيو 2017 ميلاديا

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مع اقتراب العيد ( مدني الباحة ) يحذر من خطورة الالعاب النارية على الاطفال .

مع اقتراب العيد ( مدني الباحة ) يحذر من خطورة الالعاب النارية على الاطفال .
المناطق_الباحة
حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة المواطنين والمقيمين من مخاطر الألعاب النارية والتي قد ينتج عنها حوادث خطيرة وتتسبب في أضرار كبيرة وإصابات بالغة في الجسم واشتعال الحرائق .
‎وفي التفاصيل ،
أوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة اللواء احمد الدليوي أن الألعاب النارية تشكل خطراً كبيراً خصوصاً بعد تواجد نوعيات من الألعاب النارية ذات انفجار قوي قد تسبب في فقد الشخص لأحد أطرافه بالإضافة لما قد يتعرض له من إصابات بليغة كالحروق والتشوهات في مواقع مختلفة من الجسم واشتعال الحرائق .
‎وحذر من الانجراف خلف رغبات الأطفال باقتناء الألعاب النارية ولا سيما قبل وبعد عيد الفطر المبارك , حيث يكثر بيع وشراء هذه الألعاب الخطرة في الأعياد والتي تشكل خطراً حقيقياً يهدد سلامة أرواح مستخدميها خاصة من فئة الأطفال فهم لا يعون أو يدركون الأضرار والمخاطر التي قد تسببها هذه الألعاب .
‎وشدد اللواء الدليوي على أهمية دور الآباء والأمهات في مراقبة أطفالهم واستشعار مسؤوليتهم في توعيتهم بمخاطرها وأن يحرصوا على سلامة أبنائهم ، وذلك بعدم شراء تلك الألعاب النارية والتأكد من عدم اقتناء أبنائهم لها لخطورتها وحفاظاً على سلامتهم و متمنياً للجميع السلامة الدائمة .

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