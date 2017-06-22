 أمير حائل يهنئ ويبايع ولي العهد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 27 رمضان 1438 هجريا, الموافق 22 يونيو 2017 ميلاديا

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أمير حائل يهنئ ويبايع ولي العهد

أمير حائل يهنئ ويبايع ولي العهد
المناطق_حائل

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة حائل باسمه وباسم أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة اختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولياً للعهد , وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء , واستمراره وزيراً للدفاع.   وقال سموه في تصريح صحفي إن المملكة تثبت عمليا في كل يوم بأنها متفردة وأن هذا الوطن بأيدي أمينة جيلا بعد جيل وقال سموه إن هذا الاختيار الصائب دلالة أكيدة على الحنكة وبعد النظر لقيادة هذه البلاد ولأعضاء هيئة البيعة وللشعب الوفي الذي اقبل بإخلاص يبايع سموه في جميع المناطق وفي منطقة حائل وقال سموه لمست من أبناء المنطقة كغيرهم من مناطق المملكة الغالية مدى الحس الوطني والوفاء وتجديد الولاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومبايعة سمو ولي عهده الأمين حفظهما الله والتطلع للمستقبل بكل تفاؤل وقال أمير منطقة حائل إن شخصية سمو ولي العهد حفظه الله بأطروحاته التنموية والتطويرية الشاملة عنوان كبير لما يتطلع له سيدي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لشعبه الوفي فشهد العالم مدى قدرات سموه العملية والإدارية ونجاحه المشهود في لقاءاته الدولية مع معظم قادة العالم وقيادته لرؤية المملكة 2030 وإيمانه العميق بشباب الوطن ومتطلباته ونجاحه في تحفيزهم نحو مزيدا من العمل والعطاء وقال سموه وأمام كل هذا وبتوفيق الله ثم دعم خادم الحرمين الشريفين حفظه الله نقول بثقة أن بلادنا مقبلة على نقلات نوعية في مختلف المجالات وأننا ككل نعول على سمو ولي العهد الشيء الكثير وهو قادر بعون الله وتوفيقه وبتكاتف الجميع من أحداث تطور نوعي وكمي وأشاد سموه بكل الجهود التي بذلت سابقا من المخلصين لهذا الوطن من قياداته ومن مسئوليه وقال كل جهد بذل مقدر والوطن يفخر بالجميع معربا عن شكره لصاحب السموالملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وقال مهما تكن الكلمات نجدها اقل من أن تفي سموه نظير ماقدم لوطنه ولقيادة الوطن وشعبه وتبقى هذه البلاد المباركة شامخة ومواصلة رسالتها السامية في خدمة الإسلام والمسلمين وحريصة على رفاهية هذا الشعب المحب لوطنه وقيادته ودعى الله سموه بأن يحفظ بلادنا وقيادتنا وشعبنا وأن يتم توفيقه وأن تشهد مناطق المملكة في هذا العهد الميمون مزيدا من التقدم والنماء بإذن الله.

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